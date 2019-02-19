Sağlıklı beynin şifresi genetiğimizde değil tükettiğimiz besinlerde gizliydi. ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, tahıl ağırlıklı beslenmenin nörolojik hastalıkları beraberinde getirdiğini söyledi. Ekmekten uzak durulmasını öneren Dr. Perlmutter, şeker ve karbonhidratın beyni yaşlandırdığını dile getirdi.
- Yaşam
- 19.02.2019
- Gazete
Alzheimer’la dans! Alzheimer'dan korunmanın yolu hareketli bir yaşamdan geçer
Modern çağın hastalığı Alzheimer’dan korunmanın yolu, hareketli bir yaşamdan geçiyor. Dr. David Perlmutter; yüzme, aerobik ve dans etmenin hafızayı güçlendirdiğini söylüyor.
Sağlıklı beynin şifresi genetiğimizde değil tükettiğimiz besinlerde gizliydi. ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, tahıl ağırlıklı beslenmenin nörolojik hastalıkları beraberinde getirdiğini söyledi. Ekmekten uzak durulmasını öneren Dr. Perlmutter, şeker ve karbonhidratın beyni yaşlandırdığını dile getirdi.
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