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’la dans! Alzheimer'dan korunmanın yolu hareketli bir yaşamdan geçer

çağın hastalığı ’dan korunmanın yolu, hareketli bir yaşamdan geçiyor. Dr. ; yüzme, aerobik ve dans etmenin hafızayı güçlendirdiğini söylüyor.



Sağlıklı beynin şifresi genetiğimizde değil tükettiğimiz besinlerde gizliydi. ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, tahıl ağırlıklı beslenmenin nörolojik hastalıkları beraberinde getirdiğini söyledi. Ekmekten uzak durulmasını öneren Dr. Perlmutter, şeker ve karbonhidratın beyni yaşlandırdığını dile getirdi.

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