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'da feci olay! Talihsiz adam tomruğun altında kaldı...

Tomruk can aldı
Sakarya'da odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), odunları istiflemek için dorseye çıktı. Halatla yerleştirme işlemini yaparken, lardan biri dorsenin üzerinden yuvarlandı. Talihsiz adam, tomruğun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanlar içinde yerde yatan talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Soyalp'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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