Sakarya'da odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), odunları istiflemek için dorseye çıktı. Halatla yerleştirme işlemini yaparken, tomruklardan biri dorsenin üzerinden yuvarlandı. Talihsiz adam, tomruğun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanlar içinde yerde yatan talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Soyalp'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 17.02.2019
- Gazete
Sakarya'da feci olay! Talihsiz adam tomruğun altında kaldı...
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