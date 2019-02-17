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Keskin gözler icin salgam

Keskin gözler icin salgam
Sağlıklı ve keskin gözlere sahip olmanın yolu, mutfaktan geçiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , göz sağlığı için A, E, C, B2 6 gibi yağ asitleri ile çinko, magnezyum gibi minerallerin önemine değiniyor. Yumurta sarısı, havuç, buğdaygiller, baklagiller, süt ve süt ürünleri, , zeytinyağı, tereyağı, kırmızı et ve avokadonun gözleri beslendiğini söylüyor.

Omega- 3 deposu balığın göz kuruluğunu önlediğini belirten Op. Dr. Ayfer Aksöz, vitamin deposu şalgamın ise ileri yaşlarda görülen katarakt hastalığını iyileştirdiğini dile getiriyor. Keskin ve sağlıklı gözler için şekerli ve nişastalı besinlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

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