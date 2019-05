Keskin gözler icin salgam

ve keskin gözlere sahip olmanın yolu, mutfaktan geçiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayfer Aksöz , göz sağlığı için A, E, C, B2 Omega 6 gibi yağ asitleri ile çinko, magnezyum gibi minerallerin önemine değiniyor.baklagiller, süt ve süt ürünleri, kırmızı et , zeytinyağı, tereyağı, kırmızı et ve avokadonun gözleri beslendiğini söylüyor.Omega- 3 deposugöz kuruluğunu önlediğini belirten Op. Dr. Ayfer Aksöz, vitamin deposu şalgamın ise ileri yaşlarda görüleniyileştirdiğini dile getiriyor. Keskin ve sağlıklı gözler içinuzak durulması gerektiğini belirtiyor.