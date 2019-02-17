Eşyalarını almak için evine giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Bir sene önce M.S. ile evlenen M.S., eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı boşanmak istedi. Kocası, dün eşyalarını alması konusunda evine davet etti. Ablasıyla eve giden M.S. eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, kadının kocası, 'Öldüreceğim seni' diyerek silahı ateşledi. M.S. ise çantasından çıkardığı biber gazını adamın yüzüne sıkarak ablasıyla birlikte evden kaçtı. Komşular, polisi aradı. İfadesi alınan kadının oldukça korktuğu gözlenirken, polisin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
- Yaşam
- 17.02.2019
- Gazete
Gazladı!
Antalya’da boşanma aşamasındaki eşinin ‘eşyalarını al’ sözüyle evine giden kadın, saldırıya uğradı. Biber gazıyla canını kurtardı.
- Yine Game of Thrones yine olay! Kahve bardağından su şişesine...
- Dehşete düşüren görüntüler!
- Korkunç görüntüler! Döner bıçağı ile dehşet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.