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’da boşanma aşamasındaki eşinin ‘eşyalarını al’ sözüyle evine giden kadın, saldırıya uğradı. yla canını kurtardı.

Gazladı!
Eşyalarını almak için evine giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Olay dün 'da yaşandı. Bir sene önce M.S. ile evlenen M.S., eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı boşanmak istedi. Kocası, dün eşyalarını alması konusunda evine davet etti. Ablasıyla eve giden M.S. eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, kadının kocası, 'Öldüreceğim seni' diyerek silahı ateşledi. M.S. ise çantasından çıkardığı biber gazını adamın yüzüne sıkarak ablasıyla birlikte evden kaçtı. Komşular, polisi aradı. İfadesi alınan kadının oldukça korktuğu gözlenirken, polisin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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