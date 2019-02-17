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’yi kurtaralım

Emre’yi kurtaralım
Yaklaşık dört yıldır lösemi tedavisi gören , kritik sürece girdi. Doktorlar, için küçük çocuğun iki haftası kaldığını söyledi. 'da yaşayan Sonat Emre Özcan henüz 10 yaşındayken Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası olduğunu öğrendi. İyileşmesi için ilik nakli olması gerekliydi. Ancak iyileşmesini sağlayacak ilik, bir türlü gelmedi. Anne Sinem Güney Kuru "Zamanımız çok daraldı. Emre'yi kurtarmak istiyoruz" diyerek yardım istedi.

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