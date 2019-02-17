Yaklaşık dört yıldır lösemi tedavisi gören Emre, kritik sürece girdi. Doktorlar, ilik nakli için küçük çocuğun iki haftası kaldığını söyledi. Antalya'da yaşayan Sonat Emre Özcan henüz 10 yaşındayken Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası olduğunu öğrendi. İyileşmesi için ilik nakli olması gerekliydi. Ancak iyileşmesini sağlayacak ilik, bir türlü gelmedi. Anne Sinem Güney Kuru "Zamanımız çok daraldı. Emre'yi kurtarmak istiyoruz" diyerek yardım istedi.
- Yaşam
- 17.02.2019
- Gazete
Emre’yi kurtaralım
- Sadece ağaç kullanarak yaptı! Milyonlar onu izledi...
- Hadi ipucu sorusu yayınlandı
- Makas atarak ilerliyordu! Bariyerlere saplandı
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