ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, ekmeğe savaş açtı. Tüm nörolojik hastalıkların tahıllardan kaynaklandığını anlattı. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, beyin ve uyku arasındaki bağlantıyı açıkladı. Düzenli uykunun hafızayı güçlendirdiğini anlattı. Şu bilgileri paylaştı: Bilimsel araştırmalar, bize uykunun aslında insan sağlığı üzerinde ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Başta beyin olmak üzere vücudumuzdaki bütün sistemler, uyku kalitemizden ve miktarından etkilenmektedir. Uyku ne kadar yemek yediğimizi, metabolizma hızını, vücudun ne kadar şişman ya da zayıf olunacağını etkiliyor. Yetersiz uyku, aralıksız 7 saat uykudur. Tabi ki süre kadar uykunun kaliteli olması da önemlidir. İngiltere'deki araştırmaya göre bir haftalık quykusuzluk bağışıklık sisteminde zayıflığa neden olarak hastalıkları beraberinde getirir. Uyku bozukluğu beyni en çok etkileyen 711 genin işleyişini olumsuz etkiler. Genlerin işleyişini bu kadar bozan uyku eksikliği, kafa karışıklığı, hafıza kaybı, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve depresyonu beraberinde getirir. Tüm bu sağlık sorunları beyinle doğrudan bağlantılıdır.