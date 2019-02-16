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’da takımı, yeni bir sayfa açtı. Sporcular karlı dağların zirvesinde rafting yaparak şampiyonaya hazırlandı.

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Spor aşkı, dağları aştı. 'da te yeni bir sayfa açıldı. Çatak Belediye Spor Rafting Takımı, haziran ayında yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası için hazırlıklara başladı. Sporcular, Çatak Çayı'nın suyu soğuk olduğu için dağlara çıktı. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu dağların zirvesinde rafting antrenmanı yaptı. Karda rafting yaparak kondisyonlarını arttıran sporcular, "Kar raftingini geleneksel hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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