Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan adamın, kızı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne ise cinayeti üstlenmek istedi. Afyonkarahisar'da Abdullah Gazi Akbıyık (52), 18 Ocak'ta kayboldu. Dini nikahlı eşi Kıymet Albayrak, 10 gün sonra polise başvurdu. Akbıyık'ın ortaya çıkmaması üzerine, kardeşleri, atv'nin sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Adamın kaybının arkasında eşinin olduğunu ileri sürdü. Müge Anlı, kocasıyla ilgili bildiklerini anlatması için Kıymet Albayrak'ı da yayına davet etti. O andan sonra sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı. Albayrak'ın kızı Gizem daha fazla dayanamayarak acı gerçeği canlı yayında açıkladı. Genç kız, "Babam bizi hiç sevmedi. Arkmadaşları taciz etti. O gece eve alkollü geldi. Annemle aralarında kavga çıktı. Silah çekti. Annemi korumak için araya girdim. Silah patladı. Babam öldü. Böyle olsun istemezdim. Çok pişmanım " dedi. Kızını korumak isteyen anne Kıymet Albayrak, "Cinayeti ben işledim" diyerek suçu üstlenmek istedi. Ancak kız o geceyi tüm çıplaklığıyla anlattı. Gözaltına alınan anne ve kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.