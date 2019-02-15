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Yanlış beslenme alışkanlıkları diyabete davetiye çıkartıyor! Diyabete çare kahvaltı

Diyabet, dünyada giderek artan ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. Yumurta, peynir ve yeşillikten oluşan zengin bir kahvaltının, hastalığı engellediği belirtildi.




Diyabet, halk arasında 'şeker hastalığı' olarak biliniyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları ise diyabete davetiye çıkartıyor. Zengin bir kahvaltı ise bu hastalığın en büyük düşmanı. Toplumda hızla artan bir hastalık olan diyabet, dünyada yaklaşık 347 milyon kişide görülüyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde diyabet nedeni ile ölüm oranının yüzde 50 artacağı tahmin ediliyor.

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