Yanlış beslenme alışkanlıkları diyabete davetiye çıkartıyor! Diyabete çare kahvaltı

, halk arasındaolarak biliniyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarıise diyabete davetiye çıkartıyor.Toplumda hızla artan bir hastalık olan diyabet,dünyada yaklaşık 347 milyon kişide görülüyor.Önümüzdeki 10 yıl içerisinde diyabet nedeni ileölüm oranının yüzde 50 artacağı tahmin ediliyor.