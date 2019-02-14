Koyunları çalınan şahıs dehşet saçtı!

Konya'da Abdullah K. (27), 1,5 ay önce 12 koyunu çalınınca ağılda nöbet tutmaya başladı. Dün, dışarıda 3 kişi gördü. Av tüfeğiyle ateş açtı. Şüphelilerden Emre Uyanık (28) hayatını kaybetti.
Emre Apak (22) ve Ömer Ak (28) ağır yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah K. jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emre Apak (22) ve Ömer Ak (28) ağır yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah K. jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.