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Koyunları çalınan şahıs dehşet saçtı!

Koyunları çalınmıştı dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı.

Nöb'end'
'da Abdullah K. (27), 1,5 ay önce 12 koyunu çalınınca ağılda nöbet tutmaya başladı. Dün, dışarıda 3 kişi gördü. Av tüfeğiyle ateş açtı. Şüphelilerden Uyanık (28) hayatını kaybetti.

Emre Apak (22) ve Ömer Ak (28) ağır yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah K. jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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