Feda'kan'!

Koca kurbanı kadının, anne ve babasını ölümden kurtardığı ortaya çıktı. Olay geçen hafta Kütahya'da yaşandı. Özlem Göçer, eşi Tolga Göçer tarafından 25 bıçak darbesi ile öldürüldü. Koca, tutuklandı. Göçer'in ailesini ziyaret eden Kütahya Kadın ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Op. Dr. Zeliha Aksaz, "Eğer Özlem evden çıkmasaydı, saldırgan anne-babasını da katledecekti. Özlem kendini feda etti. Cinayet sonrası şoka giren anne-baba bir hafta geçmesine rağmen halen şokta. Bir psikolog sağladık" diye konuştu.
Kütahya'da Özlem Göçer, kocası Tolga Göçer (sağda) tarafından katledildi. Eşinin, "Seni, anne ve babanı öldüreceğim" diye tehdit edince kendini feda ettiği öğrenildi.
İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya'da Özlem Göçer, kocası Tolga Göçer (sağda) tarafından katledildi. Eşinin, "Seni, anne ve babanı öldüreceğim" diye tehdit edince kendini feda ettiği öğrenildi.
İHSAN TUNÇOĞLU
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