Demir eksikliği beslenme bozukluklarından kaynaklanıyor! İşte demir eksikliğinin nedenleri...

hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. İlaç sektörüne savaş açanmutfakta bulunan her besinin bir faydası olduğunu söylüyor. Tüm hastalıkların ilaçla değil sağlıklı beslenerek önleneceğini belirten Prof. Dr. Schwarcz, TAKVİM okuyucularına şu bilgileri veriyor...