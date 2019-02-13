Sağlıklı hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. İlaç sektörüne savaş açan Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, mutfakta bulunan her besinin bir faydası olduğunu söylüyor. Tüm hastalıkların ilaçla değil sağlıklı beslenerek önleneceğini belirten Prof. Dr. Schwarcz, TAKVİM okuyucularına şu bilgileri veriyor...
- Yaşam
- 13.02.2019
- Gazete
Demir eksikliği beslenme bozukluklarından kaynaklanıyor! İşte demir eksikliğinin nedenleri...
Yanlış beslenme demir eksikliğini de beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Joe Schwarcz, çelik tencerede yemek pişirilmemesi gerektiğini söylüyor.
Sağlıklı hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. İlaç sektörüne savaş açan Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, mutfakta bulunan her besinin bir faydası olduğunu söylüyor. Tüm hastalıkların ilaçla değil sağlıklı beslenerek önleneceğini belirten Prof. Dr. Schwarcz, TAKVİM okuyucularına şu bilgileri veriyor...
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