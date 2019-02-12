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lar sağlığımızla oynuyor! Margarin kalp hastalıklarına neden oluyor

Ekmeğe sürülen margarin, kalbimizi kırıyor! Kolesterolü yükseltip sağlığımızla oynuyor. Meme ine davetiye çıkartıyor.



Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Paketli her gıdada bulunan trans yağlar, sağlığımızla oynuyor. Margarin, kalp hastalıklarına neden oluyor.

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