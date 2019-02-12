Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Paketli her gıdada bulunan trans yağlar, sağlığımızla oynuyor. Margarin, kalp hastalıklarına neden oluyor.
- Yaşam
- 12.02.2019
- Gazete
Trans yağlar sağlığımızla oynuyor! Margarin kalp hastalıklarına neden oluyor
Ekmeğe sürülen margarin, kalbimizi kırıyor! Kolesterolü yükseltip sağlığımızla oynuyor. Meme kanserine davetiye çıkartıyor.
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