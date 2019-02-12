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’da Üniversite öğrencisi , manzara izlemek için çıktığı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Son manzara
Manisa Kırkağaç'ta Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Meltem Sezer (20), dün kız arkadaşı G.Y. ile birlikte manzarayı izlemek için Kayadibi Mahallesi'ndeki kayalıklara çıktı. Ancak dengesini kaybetti. 25 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Genç kız, olay yerinde can verdi. Arkadaşı ise büyük şok yaşadı. Sezer'in cenazesi morga kaldırıldı. Acı olayı alan arkadaşları hastanede gözyaşlarına boğuldu.

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