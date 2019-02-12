Yolcu minibüsü ile TIR'ın çarpış tığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza, dün Kars'ta meydana geldi. Kars Cengiz Turizm'e ait yolcu minibüsü, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kontrolden çıkıp, TIR ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle aracın içerisinde can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 20 kişi, çevre hastanelerde kaldırıldı. Bir görgü tanığı şunları söyledi: "Mahşer yeri gibiydi. Çığlıklar kulağımdan gitmiyor. Herkes, kanlar içindeydi." Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çarpışmanın etkisiyle aracın içerisinde can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 20 kişi, çevre hastanelerde kaldırıldı. Bir görgü tanığı şunları söyledi: "Mahşer yeri gibiydi. Çığlıklar kulağımdan gitmiyor. Herkes, kanlar içindeydi." Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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