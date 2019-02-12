BİM aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Bugün itibarıyla BİM müşterileri kampanyalı ürünlerden yararlanabilecek. Yayınlanan katalogda gıda ürünleri ön planda sunulurken, efsana siyah filiz çay ofçay 100 gramı 20,95 TL'den satılacak. Öte yandan meyve çayı, türk kahvesi, fındık kreması, çikolata çeşitleri, süt çeşitleri bu katalogda. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 12 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (12 ŞUBAT 2019)

Berk narlı karışık meyve çayı 4,95 TL

Berk orman meyveli karışık çay 4,95 TL

Ofçay efsane siyah filiz çay 20,95 TL

Berk Grey bergamot aromalı siyah çay 4,95 TL

Kahve Dünyası Antep fıstıklı gofret 4 x 28g 7,95 TL

Lipton bitki ve meyve çayları 4,95 TL

Eti Pop muzlu kek 9,95 TL

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