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Türk annenin umudu 'nde!

Türk kızı Dilek ile Yunan Gegorgios’in evliliği bitti. 7’inci , ve Yargıtay, Melis’i babasına verdi. Anne ’ne gitti. Yüksek Mahkeme ise dava dosyasını önemli kategorisinde değerlendirdi...

3 'Yannis' bir doğru
Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşayan Georgios Tsakiridis, 2014'te 'e geldi. Burada tanıştığı Dilek Güneş ile evlendi. Ancak çiftin aşkındaki kriz kendini erken gösterdi. Bu sırada ikilinin Melis adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Çift, kendilerine ikinci bir şans vermek istedi. Dilek, kızı henüz 40 günlükken eşiyle Selanik kentinin Sindos köyüne yerleşti. Ancak Tsakiridis'in ailesi Dilek'e baskı yapmaya başlayınca kriz yeniden patlak verdi.



Genç kadın, eşinin verdiği yurtdışına çıkış izniyle İzmir'e geri geldi. Boşanmaya karar verdi. Baba da kızının kaçırıldığını belirterek Atina 'ne gitti. Ancak Yunan mahkemesi Melis'i anneye, Türk mahkemesi ise babaya verdi. 2'nci ile Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de, küçük Melis'in babasına iade edilmesini söyledi. Güneş'in avukatı Mehmet Keleş ise son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Dosya 1'inci bölüme sevk edildi...

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