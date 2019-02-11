Kırıkkale'de yalnız yaşayan Feride Ercan, 19 Ocak'ta sırra kadem bastı. Ercan'ın kaybolması atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında da ele alındı. Programa katılan evli ve iki çocuk babası Hikmet Yalçınkaya'nın verdiği çelişkili ifadeler gözden kaçmadı. Polisin çapraz sorguya aldığı Yalçınkaya, vahşi cinayeti itiraf etti: Birlikte olduğum o kadın, beni ailemle tehdit edip sürekli para istiyordu. Aramızda tartışma çıktı. Arabanın içinde kafasına vurdum bayıldı. Köye götürdüm, öldüğünü anlayınca testereyle parçalara böldüm. Ardından da ceset parçalarını sobada yaktım...