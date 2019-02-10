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e bademcik!

Üçüzlere bademcik!
Erzurum'da Sema ve Ahmet Karadaş çiftinin 7 yaşındaki üçüz çocukları, Hüseyin, Hamza ve Hasan'a bademcik şişmesi ve geniz eti teşhisi konuldu. Çocuklar, sırasıyla ameliyata alındı. , hastanenin maskotu oldu. Hasan Karadaş, "Birçok şey gibi çekilen acıyı da paylaşıyoruz. Bazen birimizin çok ağrısı olduğunda diğerlerimiz ona moral veriyoruz" dedi.

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