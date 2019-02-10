Erzurum'da Sema ve Ahmet Karadaş çiftinin 7 yaşındaki üçüz çocukları, Hüseyin, Hamza ve Hasan'a bademcik şişmesi ve geniz eti teşhisi konuldu. Çocuklar, sırasıyla ameliyata alındı. Üçüzler, hastanenin maskotu oldu. Hasan Karadaş, "Birçok şey gibi çekilen acıyı da paylaşıyoruz. Bazen birimizin çok ağrısı olduğunda diğerlerimiz ona moral veriyoruz" dedi.
- Yaşam
- 10.02.2019
- Gazete
Üçüzlere bademcik!
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