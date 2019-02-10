‘Ne olur bulun’

Eşinden boşanan kadından haber alınamıyor. Annesi perişan halde. Adana'da yaşayan Serpil Doruk'un (47) ilk eşinden olan kızı Selgin Yılmaz (23), 5 yıl önce Ankaralı kuyumcu S.Y. ile evlendi. Çift, geçen Aralık ayında boşandı. Çocukların velayeti babaya verildi. Yalnız yaşamaya başlayan genç kadın, 3 gün Serpil Doruk'u telefonla arayarak, Adana'ya gelmek üzere otobüse bineceğini söyledi.
Ancak Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Kızının cep telefonunu sürekli aradığını ancak ulaşamadığını gözyaşları içinde anlatan anne, şöyle konuştu: "Damadımın ailesiyle aramızda husumet vardı. Bu nedenle kızımla, evli kaldığı 5 yıllık süreçte çok nadir telefonla görüşebiliyorduk. Eşinin ve ailesinin kendisine kötü davrandığını söylüyordu. Üç gün önce otobüsle yanıma, Adana'ya geleceğini haber verdi ama gelmedi. Üç gündür kızıma ulaşamıyorum. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum."
Ancak Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Kızının cep telefonunu sürekli aradığını ancak ulaşamadığını gözyaşları içinde anlatan anne, şöyle konuştu: "Damadımın ailesiyle aramızda husumet vardı. Bu nedenle kızımla, evli kaldığı 5 yıllık süreçte çok nadir telefonla görüşebiliyorduk. Eşinin ve ailesinin kendisine kötü davrandığını söylüyordu. Üç gün önce otobüsle yanıma, Adana'ya geleceğini haber verdi ama gelmedi. Üç gündür kızıma ulaşamıyorum. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum."
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