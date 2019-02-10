Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze, yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu. 3 çocuk annesi ve ilkokul mezunu olan Emsal Tekir, 4 yıl önce atv'nin sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Sergilediği performans ve rahat tavırlarıyla tüm Türkiye'de tanındı. 60 bin lira kazandı, üniversite mezunlarına taş çıkardı. Yaşlı kadın, yeni bir maceraya atıldı. 31 Mart seçimlerinde yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu. Tekir, "İzmirli mahallesinde muhtar adayıyım. Allah'ımın izniyle olacak. Tepkiler çok güzel, kimsenin kalbini bilemem ama bana göre bir bayan olarak tepkiler çok güzel" dedi.
- Yaşam
- 10.02.2019
- Gazete
Emsal karar!
İlkokul mezunu Emsal Tekir, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katıldı. 60 bin lira ödül kazandı. Tüm Türkiye’de tanındı. Yaşlı kadın, muhtar olmak için ilk adımını attı.
- Bilim insanlarından oruca dair şoke eden keşif!
- Karanlıkta fark edemediler! Çığlık çığlığa...
- Tüyleri ürpertti! Büyük deprem kapıda mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.