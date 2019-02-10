Bugünkü
Takvim

Emsal karar!

İlkokul mezunu , ‘Kim Olmak ’ yarışmasına katıldı. 60 bin lira ödül kazandı. Tüm ’de tanındı. , muhtar olmak için ilk adımını attı.

Emsal karar!
Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze, yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu. 3 çocuk annesi ve ilkokul mezunu olan Emsal Tekir, 4 yıl önce atv'nin sevilen programı 'Kim Olmak 'e katıldı. Sergilediği performans ve rahat tavırlarıyla tüm Türkiye'de tanındı. 60 bin lira kazandı, üniversite mezunlarına taş çıkardı. , yeni bir maceraya atıldı. 31 Mart seçimlerinde yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu. Tekir, "İzmirli mahallesinde muhtar adayıyım. Allah'ımın izniyle olacak. Tepkiler çok güzel, kimsenin kalbini bilemem ama bana göre bir bayan olarak tepkiler çok güzel" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEmsal karar!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri