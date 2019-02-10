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Can 'Boğaz'da!

’nda tur teknesinden düşen kişi can verdi. Yolcular, büyük panik yaşadı

Can 'Boğaz'da!
Boğaz turu ölümle bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Tur teknesindeki yolculardan biri, denize düştü. Çoğu turist olan yolcular büyük panik yaşadı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri, su üstündeki kişiyi bota çıkardı, daha sonra da kıyıya götürdü. Hastaneye kaldırılan ve Türk olduğu öğrenilen adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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