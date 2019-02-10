Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Yemekleri lezzetlendiren baharatlar, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklardan koruyor. Şekerden kolesterole, kanserden Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa meydan okuyor. Kısacası hastalıklardan korunmanın yolu, bu birbirinden lezzetli baharatlardan geçiyor. Uzmanlar, hangi baharatların hangi hastalıklara iyi geldiğini sıralıyor:
- Yaşam
- 10.02.2019
- Gazete
Baharatlar şifa dağıtıyor! İşte baharatların sağlığa faydaları...
Yemekleri lezzetlendiren baharatlar, sağlığımızı da koruyor. Zencefil kan şekerini dengelerken, tarçın Alzheimer’a savaş açıyor. Keten tohumu ise kalp hastalıklarından koruyor...
Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Yemekleri lezzetlendiren baharatlar, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklardan koruyor. Şekerden kolesterole, kanserden Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa meydan okuyor. Kısacası hastalıklardan korunmanın yolu, bu birbirinden lezzetli baharatlardan geçiyor. Uzmanlar, hangi baharatların hangi hastalıklara iyi geldiğini sıralıyor:
- Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram'ın bir de son haline bakın!
- Ecrin Kurnaz bölgede didik didik aranıyor!
- Dikkat bu patatesler öldürüyor!
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