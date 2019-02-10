Baharatlar şifa dağıtıyor! İşte baharatların sağlığa faydaları...

bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Yemekleri lezzetlendiren baharatlar, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklardan koruyor. Şekerden kolesterole, kanserden Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa meydan okuyor. Kısacası hastalıklardan korunmanın yolu, bu birbirinden lezzetligeçiyor. Uzmanlar, hangi baharatların hangi hastalıklara iyi geldiğini sıralıyor: