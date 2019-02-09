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14 Şubat nereden geliyor?
Birçok ülkede , olarak kutlanıyor. Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışına dair yıllardır sürülerce hikaye anlatılır durur. Ancak bunların içinde en çok rağbet göreni 'in hikayesidir. İmparator 2. Claudius, Roma'yı kendi katı kuralları ile yönetiyordu. Ordusunda savaşacak asker bulamıyordu ve ona göre bu durumun sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentine de kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte çiftleri gizlice evlendirmeye devam etti. Ancak imparator durumu öğrendi. Aziz Valentine insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü.

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