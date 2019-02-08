Ölümcül telefon!

Kütahya'da Tolga Göçer, kendisinden boşanmaya karar veren eşi Özlem Göçer'i (25), ikna etmeye çalıştı. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, talihsiz kadını 10 yerinden bıçakladı. Özlem, kurtarılamadı. Katil zanlısı gözaltına alındı. Göçer ifadesinde, tanımadığı bir kişinin kendisini arayarak, "Karın seni aldatıyor" deyip telefonu kapattığını öne sürdü. Polis, kocaya böyle bir telefon gelip gelmediğini araştırıyor.
Tolga Göçer
İhsan TUNÇOĞLU
Tolga Göçer
İhsan TUNÇOĞLU
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