Kazada yaralanan atlar ölümden döndü. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Sahipsiz gezen iki ata, önce bir kamyonet, ardından TIR çarptı. Erkek olan hafif yaralanırken, diğeri çeşitli yerlerinden darbe aldı. Sürücüler, polisi aradı. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler çevre güvenliği alırken, yerde uzun süre yatan atlar vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılıp yolun kenarına götürüldü. Yaralı atlar barınağa götürüldü. Sefa Aktun, "Yolda yaralı atları görünce hemen durdum. Arayıp yardım istedim. İnşallah bir şey olmaz" dedi.
- Yaşam
- 08.02.2019
- Gazete
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