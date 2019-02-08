Bugünkü
Takvim

Ağl''tı

’da sahipsiz iki a, kamyonet çarptı. Yaralı hayvanların görüntüsü yürek yaktı.

Ağl'at'tı
Kazada yaralanan lar ölümden döndü. Olay dün 'da meydana geldi. Sahipsiz gezen iki ata, önce bir kamyonet, ardından TIR çarptı. Erkek olan hafif yaralanırken, diğeri çeşitli yerlerinden darbe aldı. Sürücüler, polisi aradı. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler çevre güvenliği alırken, yerde uzun süre yatan atlar vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılıp yolun kenarına götürüldü. Yaralı atlar barınağa götürüldü. Sefa Aktun, "Yolda yaralı atları görünce hemen durdum. Arayıp yardım istedim. İnşallah bir şey olmaz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAğl'at'tı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri