Beyazperdeye çıkan ve gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin 6'nci filmi için meraklı ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. Henüz vizyon tarihi belli olmayan Recep İvedik 6'nın fragmanı da yayınlanmadı. Hayranları ise Recep İvedik 6'nın nerede çekildiğini, konusunun ne olduğu bilgilerini merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar…