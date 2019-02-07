Beyazperdeye çıkan ve gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin 6'nci filmi için meraklı ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. Henüz vizyon tarihi belli olmayan Recep İvedik 6'nın fragmanı da yayınlanmadı. Hayranları ise Recep İvedik 6'nın nerede çekildiğini, konusunun ne olduğu bilgilerini merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar…
Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandı mı?
İzlenme rekorları kıran Recep İvedik serisi için Şahan Gökbakar’dan müjdeli haber gelmişti. Recep İvedik 6’nın yakında vizyonda olacağını Instagram hesabından duyurdu. Peki Recep İvedik 6 ne zaman sinemalarda olacak? Recep İvedik 6 fragmanı yayında mı?
Beyazperdeye çıkan ve gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin 6'nci filmi için meraklı ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. Henüz vizyon tarihi belli olmayan Recep İvedik 6'nın fragmanı da yayınlanmadı. Hayranları ise Recep İvedik 6'nın nerede çekildiğini, konusunun ne olduğu bilgilerini merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar…
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