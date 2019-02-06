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Çikolata kistine yenilme
Endometriozis yani toplumda bilinen adıyla çikolata kistleri, üreme çağındaki kadınlarda sık görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum/Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, çikolata kistlerinin büyüyüp diğer organlara da zarar verebileceğini söylüyor. Kistler, bağırsaklarda ağrı ve kabızlığa, böbrek yetmezliğine ve kanlı idrara bile neden olabiliyor. Bu hastalık, ilaç tedaisi ve ameliyatla tedavi edilebiliyor.



TURUNÇGİL TÜKETİN
Çikolata kistinden korunmak için uzmanlar, portakal ve greyfurt gibi turunçgillerin önemine dikkat çekiyor. Lahana, karnabahar, lahanası ve brokoli gibi sebzeler de bu hastalıktan korunmada etkin rol oynuyor.

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