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Bir hikayesi!

’da yaptıran , 54 yıl sonra ustası bildiği S.N’nin babası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ağabeyi da hastaneye gitti. O da 58 yıl sonra gerçek babasını öğrendi.

Bir Adana hikayesi!
Film gibi hikaye 57 yıl önce başladı... Üç çocuğu olan Ayşe Çelik, kocası Ömer Ünal ile birlikte S.N'nin evine kiracı olarak taşındı. Genç kadın bir süre sonra gönlünü ev sahibine kaptırdı. İkili yasak aşk yaşadı. Çelik hamile kaldı. İki erkek çocuğunu kucağına aldı. Doğumdan sonra 'in kocası , çıkan dedikodular nedeniyle eşini ve çocuklarını bırakıp kaçtı. Beş çocuğuyla tek başına kalan kadına ev sahibi S.N. sahip çıktı. İnşaat malzemeleri satan S.N. Çelik'in çocukları Faruk Ünal (54) ve diğerlerini iş yerinde çalıştırdı.



YÜREĞİME HANÇER SAPLANDI
S.N. 2005, Ayşe Çelik ise 2011'de hayata gözlerini kapadı. Annesinin vefatından sonra 'a komşuları, "Annen ve S.N. aşk yaşadı siz bu adamın çocuğu olabilirsiniz bunu bir araştırın" dedi. Bunun üzerine Ünal, DNA testi yaptırdı. Yıllarca ustası bildiği S.N'nin babası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ağabeyi Nazmi Ünal (58) da şüphelenip yaptırdı. O da gerçek babasının S.N. olduğunu öğrenince şoka uğradı. Ünal, "Gerçek babamı öğrenince hem sevindim hem de üzüldüm. Kaybolup giden yıllar, yüreğime hançer gibi saplandı" dedi.

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