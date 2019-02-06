Astronot kıyafetli yolcu metrobüste...

İstanbul'da toplu taşıma dendiğinde akıllara ilk olarak metrobüs geldi. 45 duraktan oluşan ve Beylikdüzü'nden başlayarak Kadıköy'de sonlanan bu hat bitmeyen kalabalığı ile gündemdeydi. Özellikle iş çıkış saatlerinde insanların oturmak binbir teori oluşturduğu metrobüste yaşanan hikayelerin hepsi birer efsaneydi! Dün de işine ve okula gitmek için metrobüsün Uzunçayır durağına gidenler ilginç bir yolcuya tanıklık etti... Astronot kıyafeti ile metrobüs bekleyen vatandaşı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Meraklı bakışlar altında gelen araçta yolculuk yapan astronot, Zincirlikuyu yönünde yolculuğuna devam etti. Metrobüsteki bu gizemli yolcu sosyal medyanın gündemine girdi. Yapılan yorumlar herkesi gülümsetti. Çok geçmeden gündemi sarsan olayın Yeşilay'ın reklam kampanyası olduğu öğrenildi.
TWİTTER:
Gezegen görmeye benzemez. Metrobüs bu...
Adam haklı metrobüste seyahat etmek uzayda gezmekten daha zor oksijen yok oksijen
Uzun yoldan gelmiş bir yer verselerdi...
Bence milletten grip falan bulaşmasın diye böyle giyinmiş. Bir çeşit korunma yöntemi.
Çok güzel deliriyoruz.
Ülke sürekli error veriyor.
Koskoca astronota da bir servis neyin ayarlayamadınız mı?
Metrobüsün uzaya kadar gittiği... Neyse hayal kurmayalım...
Kesin Beylikdüzü'ne gidiyor.
TWİTTER:
Gezegen görmeye benzemez. Metrobüs bu...
Adam haklı metrobüste seyahat etmek uzayda gezmekten daha zor oksijen yok oksijen
Uzun yoldan gelmiş bir yer verselerdi...
Bence milletten grip falan bulaşmasın diye böyle giyinmiş. Bir çeşit korunma yöntemi.
Çok güzel deliriyoruz.
Ülke sürekli error veriyor.
Koskoca astronota da bir servis neyin ayarlayamadınız mı?
Metrobüsün uzaya kadar gittiği... Neyse hayal kurmayalım...
Kesin Beylikdüzü'ne gidiyor.
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