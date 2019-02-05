DOĞRU beslenme vücudun hastalıklardan korunmasında etkin role sahipti. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, hastalıklardan korunmak için ilaçlara para harcanmamasını, bunun yerine sebze ve meyve tüketilmesini önerdi.
- Yaşam
- 05.02.2019
- Gazete
Kanser savaşçısı zeytinyağı
Çağın vebası kanserden korunmada, beslenme büyük önem taşıyor. İlaç sektörüne savaş açan Prof. Dr. Joe Schwarcz kadınlara bol bol zeytinyağı tüketilmesini öneriyor.
DOĞRU beslenme vücudun hastalıklardan korunmasında etkin role sahipti. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, hastalıklardan korunmak için ilaçlara para harcanmamasını, bunun yerine sebze ve meyve tüketilmesini önerdi.
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