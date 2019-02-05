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savaşçısı zeytinyağı

Çağın vebası den korunmada, beslenme büyük önem taşıyor. İlaç sektörüne savaş açan Prof. Dr. kadınlara bol bol zeytinyağı tüketilmesini öneriyor.



DOĞRU beslenme vücudun hastalıklardan korunmasında etkin role sahipti. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, hastalıklardan korunmak için ilaçlara para harcanmamasını, bunun yerine sebze ve meyve tüketilmesini önerdi.

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