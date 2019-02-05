Burun ameliyatı olan genç kız, kurtarılamadı. Acı olay Adana'da yaşandı. İstanbul'da özel bir üniversitede acil tıp teknisyenliği okuyan Leyla Sönmez (24), 29 Ocak'ta burun etini aldırmak için ameliyat masasına yattı. Operasyondan sonra kan kusmaya başladı. Doktorların 'Bir şeyi yok' deyip eve gönderdiği genç kız, operasyondan 3 gün sonra komaya girdi ve organlarının çöktüğü saptandı. Doktorların 'Yaşama şansı yüzde bir' dediği Leyla, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kazanamadı. Genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
SONSUZLUĞA UĞURLANDI
İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen genç kızın cenazesi, gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı. Baba Ali Haydar Sönmez, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. "O doktor, bir cinayet işlemiştir. Sadece Leyla adına değil, tüm vatandaşlarımız adına konuşuyorum. Leyla öldü, ama başka Leylalar ölmesin. Biz ağladık, başka analar babalar ağlamasın" ifadesini kullandı. Adana Valiliği de ameliyatın yapıldığı özel hastane hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.
SONSUZLUĞA UĞURLANDI
İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen genç kızın cenazesi, gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı. Baba Ali Haydar Sönmez, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. "O doktor, bir cinayet işlemiştir. Sadece Leyla adına değil, tüm vatandaşlarımız adına konuşuyorum. Leyla öldü, ama başka Leylalar ölmesin. Biz ağladık, başka analar babalar ağlamasın" ifadesini kullandı. Adana Valiliği de ameliyatın yapıldığı özel hastane hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.
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