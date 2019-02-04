Sağlıklı bir bedenin sırrı, tüketilen besinlerde saklıydı. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, ilaç sektörüne savaş açtı. Tüm hastalıkların sebze ve meyve tüketilerek iyileşeceğini anlattı.
- Yaşam
- 04.02.2019
- Gazete
Sağlıklı bir hayatın şifresi doğada! Portakal kalbi koruyor...
Sağlıklı bir hayat isteyenler şifayı doğada buluyor. Yaban mersini, hafızayı güçlendiriyor, turunçgiller ise kolesterolü dengeleyerek kalbi koruyor. Keskin gözler için de haftada iki gün balık tüketmek gerekiyor.
Sağlıklı bir bedenin sırrı, tüketilen besinlerde saklıydı. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, ilaç sektörüne savaş açtı. Tüm hastalıkların sebze ve meyve tüketilerek iyileşeceğini anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.