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Sağlıklı bir hayatın şifresi doğada! kalbi koruyor...

Sağlıklı bir hayat isteyenler şifayı doğada buluyor. i, hafızayı güçlendiriyor, ise kolesterolü dengeleyerek kalbi koruyor. Keskin gözler için de haftada iki gün balık tüketmek gerekiyor.




Sağlıklı bir bedenin sırrı, tüketilen besinlerde saklıydı. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, ilaç sektörüne savaş açtı. Tüm hastalıkların sebze ve meyve tüketilerek iyileşeceğini anlattı.

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