Ölümle burun buruna

Adana'da yaşayan Leyla Sönmez (24), üniversite öğrencisiydi. Özel bir üniversitede acil tıp teknisyenliği okuyan genç kız, 29 Ocak'ta burun estetiği ameliyatına girdi. Operasyonun ardından karın ağrısı ve burun kanaması yaşayınca ailesi endişelendi Doktorlar ise "Naz yapıyor. Bir şeyi yok" diyerek genç kızı eve gönderdi! Ameliyattan üç gün sonra durumu kötüleşen Leyla, komaya girdi. Duran kalbi doktorların çabasıyla çalıştırılan genç kızın iç organlarının çöktüğü belirlendi. Baba Ali Haydar Sönmez ile anne Fener Sönmez, doktor ihmalinin olduğunu söyledi. Acılı aile, "Kızımız şu an makineye bağlı. Yaşama ihtimalinin yüzde bir olduğunu söylüyorlar. Hukuki süreci başlattık. Başka aileler ağlamasın" dedi.
ESTETİK AMELİYAT HAYATINI KARARTTI
Sönmez çifti, kızlarını ameliyatı eden doktordan şikayetçi oldu.
ESTETİK AMELİYAT HAYATINI KARARTTI
Sönmez çifti, kızlarını ameliyatı eden doktordan şikayetçi oldu.
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