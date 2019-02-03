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Yumurta güzeli

Yumurta güzeli
Victoria's Secret melekleri, güzellikleri ile büyüledi. Formda kalma sırlarını herkes merak etti. Dünyaca ünlü model 37 yaşındaki , her gün egzersiz yapmayı ihmal etmediğni söyledi. iki çocuk annesi Brezilyalı güzel; güne yumurta, meyve ve kahveyle başladığını belirterek bu sayede formda kaldığına dikkat çekti. En sevdiği içeceğin de muz, yaban mersini ve badem sütü karışımı olduğunu dile getirdi.

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