Victoria's Secret melekleri, güzellikleri ile büyüledi. Formda kalma sırlarını herkes merak etti. Dünyaca ünlü model 37 yaşındaki Alessandra Ambrosio, her gün egzersiz yapmayı ihmal etmediğni söyledi. iki çocuk annesi Brezilyalı güzel; güne yumurta, meyve ve kahveyle başladığını belirterek bu sayede formda kaldığına dikkat çekti. En sevdiği içeceğin de muz, yaban mersini ve badem sütü karışımı olduğunu dile getirdi.
- Yaşam
- 03.02.2019
- Gazete
Yumurta güzeli Alessandra Ambrosio
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