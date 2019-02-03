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Komik saldırı!

’de genç adam, silahlı saldırıya uğradı. Güle oynaya hastaneye kaldırıldı...

Komik saldırı!
Bacağından vurulan genç ambulansa taşınırken hem güldü hem şarkı söyledi. Olay dün 'de meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Hakan Hamza Derya, bacağından vuruldu. Yaralıya ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Derya'yı bir arkadaşı kucaklayarak ambulansa taşıdı. Genç adam, hem güldü hem şarkı söyleyerek kendisini vurduğunu söylediği "Ramazan" adlı kişiyi tehdit etti. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Üç kişi burada işyeri sahibi ile tartıştı, kavga etti. Sonra gittiler. Araçtaki bir kişi 4 el ateş etti" dedi. Polis, zanlıların peşine düştü.

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