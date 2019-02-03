Üreticiden çok düşük olmasına rağmen vatandaşa 5-6 kat fazla ücretle satılan sebze meyvede şimdi de hal oyunu başladı. Üreticiden ucuza aldıkları sebze meyveyi hallerde yüksek miktarlarla satan aracıların şimdiki bahanesi ise kış ayları oldu. Oysa kış mevsimi olmasına rağmen havalar sıcak geçerken fiyatların şişirilmesi tamamen fırsatçılık olarak nitelendiriliyor. Haldeki fiyatlar vatandaşa gelene kadar yine zam görüyor. Marketlerde fazla zam yapınca sebze meyve alınamaz boyuta ulaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki sebze fiyatları şöyle:

Domates 2,50- 4 TL, kokteyl domates 4,50 TL, sivri biber 9 TL, kıl sivri biber 11 TL, çarliston biber 7,50 TL, dolmalık biber 8,50 TL, patlıcan 6,50 TL, kabak 4,50 TL, salatalık 4 TL, silor salatalık 6 TL, karnabahar 1,50- 2 TL, brokoli 3- 4 TL, lahana 2,50 TL, ıspanak 4- 5 TL, kereviz 5 TL, pırasa 5 TL, limon 1- 1,50 TL ve portakal 0,80- 1,20 TL.