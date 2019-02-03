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Fırsatçı larıyla yükselen sebze meyveye şimdi hallerde de m yapılmaya başlandı

Çarşı parda fırsatçı larıyla yükselen sebze meyveye şimdi hallerde de zam yapılmaya başlandı. Kış aylarını bahane edenler fiyatları şişirmeye başladı

Fiyatlara bir 'hal'ler oldu

Üreticiden çok düşük olmasına rağmen vatandaşa 5-6 kat fazla ücretle satılan sebze meyvede şimdi de hal oyunu başladı. Üreticiden ucu aldıkları sebze meyveyi hallerde yüksek miktarlarla satan aracıların şimdiki bahanesi ise kış ayları oldu. Oysa kış mevsimi olmasına rağmen havalar sıcak geçerken fiyatların şişirilmesi tamamen fırsatçılık olarak nitelendiriliyor. Haldeki fiyatlar vatandaşa gelene kadar yine görüyor. Marketlerde fazla zam yapınca sebze meyve alınamaz boyuta ulaşıyor. Toptancı Hal Kompleksi'ndeki sebze fiyatları şöyle:

Domates 2,50- 4 TL, kokteyl domates 4,50 TL, sivri biber 9 TL, kıl sivri biber 11 TL, çarliston biber 7,50 TL, dolmalık biber 8,50 TL, patlıcan 6,50 TL, kabak 4,50 TL, salatalık 4 TL, silor salatalık 6 TL, karnabahar 1,50- 2 TL, brokoli 3- 4 TL, lahana 2,50 TL, ıspanak 4- 5 TL, kereviz 5 TL, pırasa 5 TL, limon 1- 1,50 TL ve portakal 0,80- 1,20 TL.

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