Macaristanlı Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, açıklamaları ile tabuları yıktı. Ezber bozan bilgiler veren Prof. Dr. Joe Schwarcz, sebze ve meyvelerin hastalıklarda ilaç görevi üstlendiğini anlattı. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ünlü doktor, her besinin düzenli kombinasyonlar halinde tüketilmesinin sağlığa olan katkılarını sıraladı. 'Elma girmeyen eve doktor girer' diyen Prof. Dr. Schwarcz, besinlerin faydalarını TAKVİM okuyucuları için açıkladı...