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'da 2. Palu ailesi vakası!



Türkiye gündemini günlerce meşgul eden Palu ailesine rakip çıktı. Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Seher Okusal cinayeti itirafının sır perdesi aralanıyor. 17 yaşındaki Sevilay Aha, annesi Seher Okusal'ın yanından 2007'de ayrıldı.

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