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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 11:52

cuma indirimleri başladı! BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler indirimli? 1 Şubat 2019

'de cuma indirimlerini bekleyenler için aktüel kataloğu yayınlanmıştı. Oyun severlerin ilgi duyacağı katalogda, PlayStation 4 cihazı Red Dead Redemption 2 oyunu ile birlikte satılacak. Öte yandan, buharlı ütü, tv ünitesi kitaplık, çift kişilik yorgan, halı örtüsü ve birçok ürün satşa çıktı. İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM'de indirimli ürünler belli oldu

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 1 Şubat kataloğu ile birlitke kampanyalı ürünler belli olmuştu. BİM müşterileri indirimli ürünleri merak ediyor. İşte BİM raflarında bu hafta yerini alan indirimli ürünler fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (1 ŞUBAT 2019)

Play Station 4 500 GB & Red Dead Redemption 1.999 TL
TV ünitesi kitaplık raflı 175 TL
Fakir buharlı ütü 109 TL
Mikro fiber çift kişilik yorgan 55 TL
Halı Örtüsü 37,90 TL
Post halı 35 TL

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