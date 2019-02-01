BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 1 Şubat kataloğu ile birlitke kampanyalı ürünler belli olmuştu. BİM müşterileri indirimli ürünleri merak ediyor. İşte BİM raflarında bu hafta yerini alan indirimli ürünler fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (1 ŞUBAT 2019)
Play Station 4 500 GB & Red Dead Redemption 1.999 TL
TV ünitesi kitaplık raflı 175 TL
Fakir buharlı ütü 109 TL
Mikro fiber çift kişilik yorgan 55 TL
Halı Örtüsü 37,90 TL
Post halı 35 TL
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