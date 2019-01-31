Titizlik tablosu

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av", geçtiğimiz gün Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alındı. Sergileneceği Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine taşındı. Öte yandan tablonun, Resim Müzesi'nde uygulanacak restorasyon işleminin ardından sanatseverlerle buluşacağı vurgulandı.
35 metrekarelik devasa tablo rulo halinde ahşap koruma sandığı içerisinde taşındı.
35 metrekarelik devasa tablo rulo halinde ahşap koruma sandığı içerisinde taşındı.
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