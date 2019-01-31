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Titizlik su

Titizlik tablosu
Türkiye'nin en büyük oryantalist su "Çölde Av", geçtiğimiz gün Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alındı. Sergileneceği Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine taşındı. Öte yandan tablonun, 'nde uygulanacak restorasyon işleminin ardından sanatseverlerle buluşacağı vurgulandı.




35 metrekarelik devasa tablo rulo halinde ahşap koruma sandığı içerisinde taşındı.

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