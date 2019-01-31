'Nafaka'nlar bastı

Şarkıcı Sibel Tüzün ile Ender Balcı, üç yıl önce boşandı. Çocuklarının velayeti annede kaldı. Ancak baba Balcı, iddiaya göre bin liralık tedbir nafakasını ve çocuğunun okul masraflarını ödemeyince Tüzün icra takibi başlattı. Prodüktör Ender Balcı, "Nafaka 500 liraya düşürülsün" deyince Tüzün'ün avukatı duruma itiraz etti: Çocuğun aylık masrafı 8 bin lira. Nafaka 4 bin liraya çıkartılsın.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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