Harakiri yaptı!

Eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası verildi. Olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İlknur Aktaş, 2 aylık eşi Sinan Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, 15 yıl aldığı hapis cezasının bozulmasından sonra yeniden hakim karşısına çıktı. Aktaş, çok sevdiği eşinin değil kendisinin ölmeyi dilediğini belirterek, "Kayınvalidem bana hakaret etti. İntihar etmek istedim. Mutfaktan bıçak aldım. Arkamdan gelen eşimi fark etmedim. Bıçak istem dışı eşime saplandı. Olay tarihinde sorunlu bir hamilelik yaşıyordum. Daha önceki ayrıntılı savunmalarımı aynen tekrar ederim" dedi. Dinlenen tüm tanıkların da sanıkla maktul arasında anlaşmazlık ve geçimsizlik bulunduğuna dair anlatımlarının olduğu dile getirilen mütalaada, sanığın savunmasının aksini ispatlayacak başkaca delil bulunmadığı anlatıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Aktaş'ı "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezasını, eylemi haksız tahrik altında işlediğinden önce 24 yıla düşüren mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak 20 yıla indirdi.
- Yaşam
- 31.01.2019
- Gazete
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