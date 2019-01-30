Ünlü İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin yıllardır çözülmeye çalışılan en ünlü eseri Mona Lisa'nın şifresi gözlerinde çıktı. Mona Lisa'nın sağ göz bebeğinde L ve V sol gözünde ise C, E ve B harflerinin gizlendiği belirlendi. Ancak 500 yıldan daha fazla süre önce yapılan tabloda zamanla oluşan yıpranma nedeniyle harfler net okunamadığı ifade edilse de Da Vinci'nin şifreli mesajları çok benimsediğine dikkat çekildi.
- Yaşam
- 30.01.2019
- Gazete
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