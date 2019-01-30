Adana'da babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın kendisini ölüme götürdüğü iddia edilen 'Mavi Balina' oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığı ortaya çıktı. Acı olayın ardından aile, kızlarının okul defterlerinde birçok gencin ölümüne neden olan 'Mavi Balina' oyununa ait yazılar ve resimler olduğunu gördü. Emine'nin defterini inceleyen yakınları, kızlarının ölmeden önce yapacağı 1 yıllık plan listesini buldu. 25 maddelik listede, Emine'nin oyundan gelen talimatlara harfiyen uyduğu anlaşıldı.





Yazılan notlarda ise, 'Anneni ve babanı huzurevine göndereceksin. Erkeklerle kavga edeceksin. Kimseyle konuşmayacaksın. Konuşmamaya yemin edeceksin" diye notlar görüldü. Kızın amcası Hasan Karadağ, yeğeninin Mavi Balina oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığını düşündüklerini, çünkü kendisine ait cep telefonunda internet özelliği bulunmadığını söyledi. Küçük kızın intihar etmeden önce beslediği kedisini de serbest bıraktığı belirlendi. Karadağ'ın yakınları ise kızlarının küçüklüğünden beri içine kapanık biri olduğunu belirterek, 'Mavi Balina' oyunun ülke genelinde yasaklanmasını istedi.







BALİNADAN KURTULDU

Bursa'da Ali E. (27) isimli genç, gün boyu bilgisayarına yüklediği Mavi Balina oyununu oynadı. Gece evini terk ederken sokakta 'Mavi Balina' oyunu oynadım, zamanım yok intihar edeceğim' şeklinde bağırdıktan sonra kayıplara karıştı. Polis hemen harekete geçti. Aynı anda 4-5 ekiple sokak sokak aranan genç, yarım saat sonra bir ara sokakta yakalandı. Ailesine teslim edilen Ali E., merak ettiği için oyuna baktığını söyledi. Ekipler, bilgisayarları inceledi ve aileye oyunun zararları hakkında bilgi verdi. Oyunu anlatan Ali E.,"Her bölümde belirli talimatlar var. Bir sitesi var, oradan indiriliyor, 2 milyon kişi cep telefonuna indirdi" dedi.