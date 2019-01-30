Gözler biberde

Keskin gözlerin yolu, soframızdan geçiyor. İleri yaşlarda oluşan görme hasarları, katarakt ve sarı nokta gibi hastalıklardan korunmada besinler büyük önem taşıyor. Uzmanlar özellikle A, E, C ve B2 vitaminleri ile Omega 3 içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Gözleri güçlendiren besinleri sıralıyor:



Patates: Katarakt riskini azaltır.

Kırmızıbiber: Yeşil ve kırmızıbiber, içerdiği C vitamini ile korneayı besler. Diyabetin gözlere verdiği hasarı engeller.

Somon: Retina hasarlarını giderir.

Ispanak: Yaşa bağlı oluşan göz hasarlarını giderir.

Fındık: Sarı nokta hastalığına karşı korur