Keskin gözlerin yolu, soframızdan geçiyor. İleri yaşlarda oluşan görme hasarları, katarakt ve sarı nokta gibi hastalıklardan korunmada besinler büyük önem taşıyor. Uzmanlar özellikle A, E, C ve B2 vitaminleri ile Omega 3 içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Gözleri güçlendiren besinleri sıralıyor:
Patates: Katarakt riskini azaltır.
Kırmızıbiber: Yeşil ve kırmızıbiber, içerdiği C vitamini ile korneayı besler. Diyabetin gözlere verdiği hasarı engeller.
Somon: Retina hasarlarını giderir.
Ispanak: Yaşa bağlı oluşan göz hasarlarını giderir.
Fındık: Sarı nokta hastalığına karşı korur
Patates: Katarakt riskini azaltır.
Kırmızıbiber: Yeşil ve kırmızıbiber, içerdiği C vitamini ile korneayı besler. Diyabetin gözlere verdiği hasarı engeller.
Somon: Retina hasarlarını giderir.
Ispanak: Yaşa bağlı oluşan göz hasarlarını giderir.
Fındık: Sarı nokta hastalığına karşı korur
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