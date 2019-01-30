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55 luk !

55 kiloluk Paşa!
Ankara'da yaşayan Hatice Ayvaz'ın, 55 ya ulaşan 'Golden Retriever' cinsi köpeği 'Paşa', veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı. 7 yaşındaki , koşu bandı yardımıyla yürüme egzersizi terapisiyle 1 ayda 6 kilo vererek 49 kiloya düştü. Veteriner fizyoterapist Yağmur Denli, kilo problemi olan hayvanların tedavisi için merkezde bir odayı fitness salonu gibi dizayn ettiğini söyledi. Paşa'nın sadece düzensiz beslenmeden dolayı kilo almadığını belirten , "Onun için bir takım tahliller yapıldı. Bunun sonucunda tiroid hastalığı çıktı. Paşa'nın maksimun 35 kilo olması gerekiyor" dedi.

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