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baba yapar

Susam baba yapar
Tüm dünyada hızla yayılan kısırlık, 80 milyon çifti etkiliyor. Beslenme alışkanlıkları, ta etkin rol oynuyor. Uzmanlar, obezite ve yağlı besinlerin fazla tüketilmesinin sperm yapısını bozduğunu söylüyor. Bunların yerine balık ile sebze meyve tüketiminin kısırlığı engellediğini belirtiyor. Kısırlığı engelleyen besinleri şöyle sıralıyor:
Soya fasulyesi
Süt ve süt ürünleri
Avokado
Brokoli, karnabahar
ve yer fıstığı...

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