Susam baba yapar

Tüm dünyada hızla yayılan kısırlık, 80 milyon çifti etkiliyor. Beslenme alışkanlıkları, kısırlıkta etkin rol oynuyor. Uzmanlar, obezite ve yağlı besinlerin fazla tüketilmesinin sperm yapısını bozduğunu söylüyor. Bunların yerine balık ile sebze meyve tüketiminin kısırlığı engellediğini belirtiyor. Kısırlığı engelleyen besinleri şöyle sıralıyor:
Soya fasulyesi
Süt ve süt ürünleri
Avokado
Brokoli, karnabahar
Susam ve yer fıstığı...
Soya fasulyesi
Süt ve süt ürünleri
Avokado
Brokoli, karnabahar
Susam ve yer fıstığı...
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