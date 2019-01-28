Portakalla mutlu kal

aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına yetişiyor. Afrodizyak etkisi göstererekSperm kalitesini destekliyor vekolaylaştırıyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:Kolesterolü düşürür.Cinsel gücü arttırır.Öksürüğü keser.