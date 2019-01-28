Portakalla mutlu kal

Vitamin deposu portakal, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına yetişiyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel isteği artırıyor. Sperm kalitesini destekliyor ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Böbrek taşlarını döker.
Kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürüğü keser.
Böbrek taşlarını döker.
Kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürüğü keser.
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