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  • 27.01.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 10:23

'den son dakika uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? 2019

Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan tahminlerinde son dakika uyarılarına yer verildi. 'ndeki 4 il için kuvvetli rüzgar, yağış, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. Ocak ayının son haftasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyreden için de uyarı geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? 'da bugün hava nasıl olacak? 'da bugün hava nasıl olacak? İşte 2019 Pazar hava durumu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıklar da 2 ila 4 derece azalacak. İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtı...

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