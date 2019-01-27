Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıklar da 2 ila 4 derece azalacak. İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtı...